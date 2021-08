Covid oggi Liguria, 143 contagi e 1 morto: bollettino 7 agosto (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 143 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 agosto 2021 in Liguria, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un nuovo decesso. I nuovi casi di positività a fronte di 3.179 tamponi molecolari e 5.624 test antigenici rapidi. Gli attuali positivi sono 1.531. Da inizio emergenza 100.353 dimessi/guariti, 106.251 casi di positività e 4.367 decessi nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 143 i nuovida coronavirus2021 in, secondo i dati dell’ultimo. Si registra un nuovo decesso. I nuovi casi di positività a fronte di 3.179 tamponi molecolari e 5.624 test antigenici rapidi. Gli attuali positivi sono 1.531. Da inizio emergenza 100.353 dimessi/guariti, 106.251 casi di positività e 4.367 decessi nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

UffiziGalleries : ??Promemoria verde! Da oggi #6agosto occorre esibire certificazione verde per accedere ai luoghi della cultura ??… - marattin : Certo, nel 2020 il Covid ha colpito duro. Ma dal 1 aprile ad oggi il Rdc e REM sono costati ai contribuenti italian… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #7agosto: #industria, la produzione torna ai livelli pre Covid.… - italiaserait : Covid oggi Francia: aumentano i ricoveri, altri 32 morti - marcoluci1 : RT @Adnkronos: #Covid in Sicilia, il bollettino di oggi: l’isola è prima per numero di nuovi contagi in Italia. -