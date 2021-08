Covid oggi Italia, 6.902 contagi e 22 morti: bollettino 7 agosto (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 6.902 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia di sabato 7 agosto 2021 secondo i dati del bollettino della Protezione Civile, regione per regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 22 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 293.863 tamponi con un tasso positività al 2,3%. I ricoverati con sintomi sono 2.533, 84 in più da ieri. Sono 288 i ricoverati in terapia intensiva, 11 in più da ieri. Da ieri 3.025 guariti che porta il numero complessivo a 4.153.940 da inizio pandemia. FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 96 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 6.902 i nuovida Coronavirus indi sabato 72021 secondo i dati deldella Protezione Civile, regione per regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 22. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 293.863 tamponi con un tasso positività al 2,3%. I ricoverati con sintomi sono 2.533, 84 in più da ieri. Sono 288 i ricoverati in terapia intensiva, 11 in più da ieri. Da ieri 3.025 guariti che porta il numero complessivo a 4.153.940 da inizio pandemia. FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 96 i nuovida Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ...

