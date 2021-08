Covid Lazio oggi, 638 contagi e un morto. A Roma 246 nuovi casi (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 638 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, sabato 7 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. A Roma 246 nuovi casi. In calo i ricoveri per Coronavirus pari a oggi a 361 nella Regione, meno 16 rispetto a ieri, sono 54 le terapie intensive occupate. “Continua la frenata della variante delta nel Lazio” dice l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Osserviamo anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 638 ida Coronavirus nelsecondo il bollettino della Protezione Civile di, sabato 7 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento a un altro. A246. In calo i ricoveri per Coronavirus pari aa 361 nella Regione, meno 16 rispetto a ieri, sono 54 le terapie intensive occupate. “Continua la frenata della variante delta nel” dice l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato. “Osserviamo anche ...

