Covid, l’Asia in lotta contro la variante Delta (che ha raggiunto le campagne): picco di casi nel Giappone olimpico, in Cina in migliaia già in lockdown. Ma i vaccini sono ancora pochi (Di sabato 7 agosto 2021) “Il virus si è fermato alle porte del villaggio“. Questa frase circolava in Cina nella primavera del 2020, quando nel grande Paese la prima ondata di coronavirus sembrava ormai sotto controllo. Il Covid era rimasto un fenomeno soprattutto urbano, le misure di contenimento messe in atto da migliaia di comitati di villaggio avevano fatto da barriera al contagio: in senso letterale, visto che fin dai primi giorni dell’epidemia erano circolate in rete le immagini di barricate che ricordavano la Comune di Parigi. Solo che il contesto non era urbano, e i volti dietro all’ammasso di assi, sedie, tavoli, talvolta macchine agricole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) “Il virus si è fermato alle porte del villaggio“. Questa frase circolava innella primavera del 2020, quando nel grande Paese la prima ondata di coronavirus sembrava ormai sottollo. Ilera rimasto un fenomeno soprattutto urbano, le misure di contenimento messe in atto dadi comitati di villaggio avevano fatto da barriera al contagio: in senso letterale, visto che fin dai primi giorni dell’epidemia erano circolate in rete le immagini di barricate che ricordavano la Comune di Parigi. Solo che il contesto non era urbano, e i volti dietro all’ammasso di assi, sedie, tavoli, talvolta macchine agricole ...

paoloigna1 : Il raggio di azione del #Covid19 si estende ora anche oltre l'Isola di #Giava - AldoSciara : @marcotrocu Sarebbero state le Olimpiadi del post Covid dunque ci sarebbe stato il pieno di turisti. In più Roma è… - ilgoriziano : Le difficoltà dell'insegnamento ai tempi del Covid, l'intervista di Asia Galati a Elisa Baldo. #insegnamento #covid… - ronconi_stefano : l'assassino è tornato sul luogo del delitto : Covid: Cina, torna il lockdown in un'area di Wuhan - Asia - ANSA - RiccardoStracu1 : RT @OttobreInfo: 'I paesi ricchi non hanno fatto abbastanza per trasferire i vaccini COVID-19 ai paesi in via di sviluppo: 'L'iniquità dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Asia Covid, l’Asia in lotta contro la variante Delta (che ha raggiunto le campagne): picco di casi nel… Il Fatto Quotidiano