Covid, la capienza per palazzetti e spettacoli al chiuso sale al 35% (Di sabato 7 agosto 2021) Lo prevede il nuovo decreto che introduce le misure relative al Green pass pubblicato in Gazzetta ufficiale. Per le sale teatrali, da concerti, cinema, locali di intrattenimento, inoltre, il numero ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid capienza Covid, la capienza per palazzetti e spettacoli al chiuso sale al 35% In zona bianca, il limite massimo di capienza per competizioni sportive e spettacoli al chiuso sale al 35% dopo il precedente 25%. Lo prevede il nuovo decreto che introduce le misure relative al Green pass pubblicato in Gazzetta ...

Eventi sportivi e spettacoli: aumentata la capienza all'aperto ... la capienza autorizzata è sempre del 35% ma 'con un numero di spettatori non superiore a 2.500'. Leggi notizie correlate ? Tamponi rapidi al concerto di Loredana Bertè alla Villa Bellini ? Covid, ...

Covid, la capienza per palazzetti e spettacoli al chiuso sale al 35% In zona bianca, il limite massimo di capienza per competizioni sportive e spettacoli al chiuso sale al 35% dopo il precedente 25%. Lo prevede il nuovo decreto che introduce le misure relative al Green pass pubblicato in Gazzetta ufficiale.

In zona bianca, il limite massimo di capienza per competizioni sportive e spettacoli al chiuso sale al 35% dopo il precedente 25%. Lo prevede il nuovo decreto che introduce le misure relative al Green pass pubblicato in Gazzetta ufficiale.