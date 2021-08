Covid e vacanze con l'incubo quarantena. Turisti bloccati, ecco le regole (Di sabato 7 agosto 2021) Sulle Alpi di Bergamo 50 escursionisti isolati in un rifugio. Chi è all'estero non rientra in Italia. I rischi in aereo di LUCA BOLOGNINI Leggi su quotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Sulle Alpi di Bergamo 50 escursionisti isolati in un rifugio. Chi è all'estero non rientra in Italia. I rischi in aereo di LUCA BOLOGNINI

Advertising

LaStampa : Covid, le vacanze possono aspettare: la variante Delta fa paura, è boom di disdette - SkyTG24 : Estate 2021, Confturismo: variante Delta fa paura, è boom di disdette - andreastoolbox : Quelli che restano, il racconto di chi rinuncia alle vacanze per il Covid: le puntate. VIDEO | Sky TG24… - protoromantica : RT @tempoweb: Mario Draghi, il missile sul reddito di cittadinanza. Così prova a rovinare le vacanze a Renzi e Salvini #redditodicittadinan… - infoitinterno : Da Draghi a Salvini, più mare che montagna per vacanze in tempo di Covid -