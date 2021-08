Covid, con il farmaco Lilly mortalità quasi dimezzata nei malati gravi: i numeri lo provano (Di sabato 7 agosto 2021) Un decesso evitato ogni 6 pazienti Covid trattati con il farmaco Lilly. Nuovi risultati positivi nello studio di fase 3 Cov-Barrier sull’immunosoppressore Baricitinib. Arriva quasi a dimezzare il rischio di mortalità nei malati di Covid-19 più gravi ricoverati in ospedale. Il farmaco Lilly e la riduzione del rischio L’analisi ha riguardato una coorte di 101 adulti. I pazienti sottoposti a ventilazione meccanica o Ecmo (ossigenazione extracorporea a membrana) che hanno ricevuto baricitinib associato allo standard di cura ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 agosto 2021) Un decesso evitato ogni 6 pazientitrattati con il. Nuovi risultati positivi nello studio di fase 3 Cov-Barrier sull’immunosoppressore Baricitinib. Arrivaa dimezzare il rischio dineidi-19 piùricoverati in ospedale. Ile la riduzione del rischio L’analisi ha riguardato una coorte di 101 adulti. I pazienti sottoposti a ventilazione meccanica o Ecmo (ossigenazione extracorporea a membrana) che hanno ricevuto baricitinib associato allo standard di cura ...

