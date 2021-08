Covid, ancora 4,4 milioni di over 50 senza neanche una dose di vaccino. Superate i 71 milioni di somministrazioni (Di sabato 7 agosto 2021) Le dosi di vaccino per prevenire il Covid somministrate in Italia sono oltre i 71 milioni. Ma sono ancora oltre 4,4 milioni gli italiani over 50 che non ne hanno fatto neanche una. Nel report settimanale del governo aggiornato a questa mattina si legge che ci sono 298.591 over 80 ancora in attesa di prima dose (il 6,56% della platea), mentre sono 657.727 (il 10,93%) nella fascia 70-79, 1.212.413 (il 16.05%) nella fascia 60-69 e 2.257.514 (il 23,39%) nella fascia 50-59. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Le dosi diper prevenire ilsomministrate in Italia sono oltre i 71. Ma sonooltre 4,4gli italiani50 che non ne hanno fattouna. Nel report settimanale del gno aggiornato a questa mattina si legge che ci sono 298.59180in attesa di prima(il 6,56% della platea), mentre sono 657.727 (il 10,93%) nella fascia 70-79, 1.212.413 (il 16.05%) nella fascia 60-69 e 2.257.514 (il 23,39%) nella fascia 50-59. In ...

Advertising

RegLombardia : #pianovaccinazioni Non sei ancora vaccinato? Regione Lombardia ha messo a disposizione nuovi slot su tutto il terri… - rtl1025 : ?? Sono oltre 4,4 milioni gli italiani over 50 che non hanno fatto neanche una dose di #vaccino anti covid. È quanto… - TgLa7 : Covid:Ecdc-Ema, servono ancora mascherine e distanziamento finche' non saranno vaccinate più persone, il rischio non è alle spalle - marcomorini72 : RT @AlessandroCere7: Convalida obbligo vaccino per personale sanitario: 'Non ho più ne lavoro ne vita. Durante la prima ondata siamo stati… - sabrina07062011 : RT @Alberto59032372: Vaccino anti covid docenti e Ata, Bianchi dice che lo ha fatto il 90%. Ma il report di Figliuolo riporta ancora cifre… -