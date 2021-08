Covid, allo Spallanzani ricoverati 54 pazienti, 8 in terapia intensiva (Di sabato 7 agosto 2021) In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma in regime di ricovero ordinario 54 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars - CoV - 2, di cui 9 in via di dimissione. Otto ... Leggi su leggo (Di sabato 7 agosto 2021) In questo momento sonodi Roma in regime di ricovero ordinario 54positivi al tampone per la ricerca di Sars - CoV - 2, di cui 9 in via di dimissione. Otto ...

Morto Harley, il 'piccolo guerriero': nato prematuro (620 gr), aveva sfidato ogni probabilità di sopravvivenza Le loro visite erano limitate a solo due ore al giorno a causa delle restrizioni per il Covid. ... I medici stavano cercando di correggerlo e stava combattendo un'infezione allo stomaco'. La prima ...

Covid Usa oggi, superati i 100mila casi al giorno: più della scorsa estate Washington, 7 ago. Negli Stati Uniti si torna a superare i 100mila nuovi casi al giorno di Covid. E' la prima volta dallo scorso febbraio, ed è un numero superi ...

