Covid | 73 nuovi contagi | tutti i nuovi casi Comune per Comune

(Di sabato 7 agosto 2021) 73e quattro posti in più occupati in terapia intensiva: anche nell'ultimo giorno feriale della settimana i numeri del coronavirus a Brescia e in Lombardia sono sostanzialmente stabili, e ...

Advertising

RegLombardia : #pianovaccinazioni Non sei ancora vaccinato? Regione Lombardia ha messo a disposizione nuovi slot su tutto il terri… - Open_gol : «I nuovi casi salgono ma sono sottostimati dall’insufficiente attività di testing e dalla mancata ripresa del tracc… - RaiNews : Covid, 6.596 nuovi casi e 21 morti - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: I nuovi positivi nel Pisano sono 87 - news24_city : Covid, il bollettino: 241 nuovi casi e un decesso in Puglia, 36 nella Bat -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi

QuiFinanza

New York, 07 ago 01:15 - La Florida ha registrato oggi 22.783casi di contagio da- 19, il dato giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. Lo riferisce...Anche noi non siamo al riparo dal virus e molti deicontagiati hanno un'età inferiore ai 18 anni. Ilpuò causare una patologia grave anche nei ragazzi e i dati sulle ospedalizzazioni lo ...Clamoroso rallentamento per il box office nazionale ieri, nel primo giorno di Green Pass obbligatorio e di inizio ferie per moltissimi italiani: nessun film incassa più di 100mila euro e solo tre chiu ...Bellinazzo, esperto di business del pallone: "Per evitare fallimenti, tagliare gli ingaggi e puntare su nuovi stadi. Il calciomercato ha fallito" ...