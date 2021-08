Covid, 12 notizie false sui vaccini che circolano su Internet: ecco il vademecum anti bufale (Di sabato 7 agosto 2021) Un tema delicatissimo quello dei vaccini che troppo spesso viene inquinato da supposizioni, suggestioni e notizie false e prive di qaulsiasi fondamento scientifico. Da “i vaccini causano il contagio” a “d’estate non serve vaccinarsi”, ma anche “i vaccini non sono sperimentati” oppure “modificano il Dna” o “i vaccini non funzionano”. Sono molte le bufale che circolano sui vaccini anti Covid e che l’Istituto superiore di Sanità smonta in un vademecum in cui si risponde a dodici affermazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Un tema delicatissimo quello deiche troppo spesso viene inquinato da supposizioni, suggestioni ee prive di qaulsiasi fondamento scientifico. Da “icausano il contagio” a “d’estate non serve vaccinarsi”, ma anche “inon sono sperimentati” oppure “modificano il Dna” o “inon funzionano”. Sono molte lechesuie che l’Istituto superiore di Sanità smonta in unin cui si risponde a dodici affermazioni ...

Advertising

Corriere : Speranza e l’esordio del Green pass: «Solo nella giornata di ieri scaricati 6,7 milioni... - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - DarJedburgh : Vi ricordo quanto sono corrotti....Covid: Locatelli, la prima dose vaccino non copre da variante Delta - Sanità -..… - fattoquotidiano : Covid, 12 notizie false sui vaccini che circolano su Internet: ecco il vademecum anti bufale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie Covid: sono 238 i nuovi positivi in Calabria, un decesso In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid - 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali - il totale dei ...

Green Pass: decine di migliaia in piazza in Francia ... teatri o fiere, o per fare viaggi di lunga percorrenza su treni, aerei e pullman sarà necessario presentare un certificato di avvenuta vaccinazione o di guarigione dal Covid, o un test negativo. . 7 ...

Coronavirus Italia ultime notizie: vaccini, Iss: effetti collaterali estremamente rari. Calabria, un ... Il Sole 24 ORE La previsione sul Covid: "Cosa accadrà dopo l'estate" All’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti ha spiegato che tra qualche mese il rischio sarà ridotto al minimo grazie alle vaccinazioni. Il professore ha anche ammesso di credere che con la p ...

Positivo al Covid-19 esce con gli amici: denunciato un 20enne Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri: era positivo al Covid-19 e aveva scelto ugualmente di uscire nonostante l’isolamento fiduciario.

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali - il totale dei ...... teatri o fiere, o per fare viaggi di lunga percorrenza su treni, aerei e pullman sarà necessario presentare un certificato di avvenuta vaccinazione o di guarigione dal, o un test negativo. . 7 ...All’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti ha spiegato che tra qualche mese il rischio sarà ridotto al minimo grazie alle vaccinazioni. Il professore ha anche ammesso di credere che con la p ...Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri: era positivo al Covid-19 e aveva scelto ugualmente di uscire nonostante l’isolamento fiduciario.