Corriere: Giuntoli, tre colpi last minute. Mandava supera Emerson. Il Napoli si muove con cautela (Di sabato 7 agosto 2021) Il Napoli non ha ancora messo a segno nessuna operazione di mercato. Il club azzurro si muove con troppa cautela, aspetta le cessioni per poter intervenire in entrata. L’edizione odierna del Corriere dello sport, sul calciomercato del Napoli scrive: ” “Cristiano Giuntoli continua a tenere vivi i contatti per i vari obiettivi di mercato, con l’intenzione di intervenire quando i tempi saranno maturi“. Il quotidiano sportivo aggiunge ulteriori dettagli: “Per la sinistra, in basso, Reinildo Mandava, ha superato Emerson Palmieri, nelle ... Leggi su napolipiu (Di sabato 7 agosto 2021) Ilnon ha ancora messo a segno nessuna operazione di mercato. Il club azzurro sicon troppa, aspetta le cessioni per poter intervenire in entrata. L’edizione odierna deldello sport, sul calciomercato delscrive: ” “Cristianocontinua a tenere vivi i contatti per i vari obiettivi di mercato, con l’intenzione di intervenire quando i tempi saranno maturi“. Il quotidiano sportivo aggiunge ulteriori dettagli: “Per la sinistra, in basso, Reinildo, hatoPalmieri, nelle ...

Advertising

napolipiucom : Corriere: Giuntoli, tre colpi last minute. Mandava supera Emerson. Il Napoli si muove con cautela… - infoitsport : CORRIERE - Giuntoli non molla Hincapié: fissato il prezzo del difensore - SiamoPartenopei : CORRIERE - Giuntoli non molla Hincapié: fissato il prezzo del difensore - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili CdS – Napoli, nome nuovo per il centrocampo: Giuntoli sulle tracce… - Spazio_Napoli : Il #Napoli non tiene d’occhio solo #EmersonPalmieri: il #Chelsea non cala la richiesta di 20 milioni al momento, du… -