Coronavirus Toscana: contagi 7 agosto, 714 nuovi casi. Un anno fa furono 13 (Di sabato 7 agosto 2021) Firenze, 7 agosto 2021 - Si conferma un agosto di contagi da covid piuttosto sostenuti in Toscana : anche in questo sabato 7 agosto sono sopra 700 i contagi in 24 ore . Sono per la precisione 714, ... Leggi su lanazione (Di sabato 7 agosto 2021) Firenze, 72021 - Si conferma undida covid piuttosto sostenuti in: anche in questo sabato 7sono sopra 700 iin 24 ore . Sono per la precisione 714, ...

