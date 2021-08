Coronavirus, stabile la curva pandemica. In Sicilia tamponi gratis per i visitarori di parchi e musei (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 6.902 i nuovi positivi al Covid-19 in Italia secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute riferito alle ultime 24 ore. A fronte di 293.863 tamponi, il tasso di positività si attesta al 2,3%, in calo rispetto a 2,7% di ieri. I nuovi decessi sono stati 22, con il totale ufficiale che sale a 128.209 vittime. Ieri si erano contati 6.599 contagi, 303 in meno, e 24 morti. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni si registra un ulteriore aumento dei ricoverati. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale per Covid-19. I posti letto occupati nei reparti area medica sono 84 in più di ieri, per un totale di 2.533. I posti letto occupati in terapia intensiva crescono ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 6.902 i nuovi positivi al Covid-19 in Italia secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute riferito alle ultime 24 ore. A fronte di 293.863, il tasso di positività si attesta al 2,3%, in calo rispetto a 2,7% di ieri. I nuovi decessi sono stati 22, con il totale ufficiale che sale a 128.209 vittime. Ieri si erano contati 6.599 contagi, 303 in meno, e 24 morti. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni si registra un ulteriore aumento dei ricoverati. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale per Covid-19. I posti letto occupati nei reparti area medica sono 84 in più di ieri, per un totale di 2.533. I posti letto occupati in terapia intensiva crescono ...

