Coronavirus | nuovo picco di 221 positivi nelle Marche | più della metà in sole due province Il contagio nelle regioni

Advertising

Alessan03083586 : @MatteoBosso92 @AurelianoStingi Beh sono ricerche che si farebbero in ogni caso, finalizzate ad aggiungere tasselli… - BiribissiBlog : Nel febbraio 2020 l'Italia conosceva #Bassetti per le seguenti dichiarazioni: “Non si muore di #coronavirus, basta… - franco67238399 : Coronavirus, il nuovo decreto legge sul Green Pass dell’esecutivo italiano - franco67238399 : Coronavirus, il nuovo decreto legge sul Green Pass dell’esecutivo italiano Draghi: 'Agli italiani dice vaccinatevi… - OpencovidM : Nuovo report, nuova «tabella puramente descrittiva» (con nuovi intervalli e nuovi dati ovviamente) Fonte:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo

Sky Tg24

ANCONA - Contagi spinti dalla variante Delta ,picco di positivi nelle Marche . Oggi, sabato 7 agosto, sono stati segnalati 221 nuovi positivi , l'8,4% dei tamponi analizzati. L' incidenza sale a 77,39 casi ogni 100mila abitanti. Questa ...La persona morta era una donna non vaccinata di 60 anni, deceduta in un ospedale di Sydney dopo aver contratto ilda un operatore sanitario. Ci sono 304 casi negli ospedali del...E’ in continua frenata il trend dei nuovi casi nel LAZIO. Sono infatti -104 i nuovi casi di oggi se rapportati a quelli di sabato scorso”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.VALLE DEL SERCHIO - Ogg i casi nuovi di contagio in Valle del Serchio sono 13. Si sono registrati nei comuni di Borgo a Mozzano 4, Coreglia 3, Bagni di ...