Coronavirus, in Sicilia registrati altri 776 casi (70 nell'Agrigentino) e 7 morti: cresce il numero dei ricoveri (Di sabato 7 agosto 2021) Il bollettino dall'Italia del 7 agosto 2021 da Today.it • nuovi casi: 6.902; • tamponi (diagnostici e di controllo): 293.863; • attualmente positivi: 108.535; • ricoverati: 2.533; ... Leggi su agrigentonotizie (Di sabato 7 agosto 2021) Il bollettino dall'Italia del 7 agosto 2021 da Today.it • nuovi: 6.902; • tamponi (diagnostici e di controllo): 293.863; • attualmente positivi: 108.535; • ricoverati: 2.533; ...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi: 22 morti e 6.902 nuovi casi, aumentano i ricoveri e Sicilia e Sardegna adesso v… - PalermoToday : Coronavirus, in Sicilia registrati altri 776 casi e 7 morti: cresce il numero dei ricoveri - RisolutoOnline : La Sicilia ancora in testa per contagi e morti, aumentano anche i ricoverati - MDiretta : Coronavirus: a Messina 35 positivi in più di ieri, in Sicilia 24 ricoverati e 337 guariti in più [DETTAGLI] Il dato… - infoitinterno : Coronavirus, Sicilia sempre più vicina alla “zona gialla”: oggi 7 morti, 337 guariti e 776 nuovi casi positivi. Tut… -