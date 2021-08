Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 agosto: 6.902 nuovi casi, i morti sono 22 (Di sabato 7 agosto 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 6.902 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 6.599. I tamponi effettuati sono 293.863 contro i 244.657 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 2,3% (ieri era al 2,7%). sono 22 i morti, 11 i pazienti in più in terapia intensiva, per un totale di 288. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 7 agosto (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 7 agosto 2021) Nelle ultime 24 orestati 6.902 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 6.599. I tamponi effettuati293.863 contro i 244.657 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 2,3% (ieri era al 2,7%).22 i, 11 i pazienti in più in terapia intensiva, per un totale di 288. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 7(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

