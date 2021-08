Coronavirus, i dati – 6902 nuovi casi con 293.863 test, incidenza al 2,3%. I morti sono 22 (Di sabato 7 agosto 2021) Sabato 7 agosto in Italia si registrano 6.902 nuovi casi di positività al Coronavirus, frutto di 293.863 tamponi antigenici e molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 22 morti. Il tasso di positività si assesta al 2,3 per cento. Crescono ancora i pazienti Covid in ospedale: i ricoveri in area medica aumentano di 84 unità e sono 2.533 in totale. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 228: 11 in più nelle ultime 24 ore. Gli ingressi sono stati 29, a fronte di 18 uscite. I casi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Sabato 7 agosto in Italia si registrano 6.902di positività al, frutto di 293.863 tamponi antigenici e molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 22. Il tasso di positività si assesta al 2,3 per cento. Crescono ancora i pazienti Covid in ospedale: i ricoveri in area medica aumentano di 84 unità e2.533 in totale. I posti letto occupati in terapia intensiva228: 11 in più nelle ultime 24 ore. Gli ingressistati 29, a fronte di 18 uscite. I...

