Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 7 agosto

(Di sabato 7 agosto 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Ildelladi(via social)Ildi: 610 positivi, 8.008 tamponi molecolari e 12.234 tamponi antigenici, 2 morti (nelle ultime 48 ore e 0 deceduto in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Bonus bancomat, come ottenere 320 euro: tutti i dettagli Report posti ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

I bollettini giornalieri da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio,, Sicilia e gli aggiornamenti ... Ecco i dati delle Regioni di oggi: FRIULI VENEZIA GIULIA Sono 96 i nuovi contagi dain ...Bolzano Liguria Toscana Emilia - Romana Marche Umbria LazioAbruzzo Molise Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna VENETO Sono stat i 682 i nuovi contagi danelle ultime 24 ...Aumentano i nuovi positivi e cresce sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 610 positivi su 8.008 ...Si andrà avanti per altre due settimane in varie località turistiche della #CostieraCilentana - dalle 18.00 alle 2.00 ...