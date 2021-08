Coronavirus, a Bergamo 43 nuovi casi. Sono 756 in Lombardia (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 756 i nuovi positivi in Lombardia. Lo segnala la Regione nella giornata di sabato 7 agosto. Il numero dei tamponi è di 15.971 con un tasso di positività stabile a 1,58%. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 7 agosto 2021)756 ipositivi in. Lo segnala la Regione nella giornata di sabato 7 agosto. Il numero dei tamponi è di 15.971 con un tasso di positività stabile a 1,58%.

Advertising

webecodibergamo : I dati in Lombardia - zazoomblog : Coronavirus a Bergamo 43 nuovi casi sono 756 in Lombardia - #Coronavirus #Bergamo #nuovi #Lombardia - Chiara58015306 : RT @Epistemide: @Chiara58015306 @GiulioMarini2 intanto ti mando questo, cosi lo legge anche l'avvocato nella lista degli avvocati della cor… - Epistemide : @Chiara58015306 @GiulioMarini2 intanto ti mando questo, cosi lo legge anche l'avvocato nella lista degli avvocati d… - Dome689 : RT @webecodibergamo: Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento di venerdì 6 agosto -