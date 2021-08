Coppa di Germania: ok Lipsia e Bayer Leverkusen, Werder Brema ko (Di sabato 7 agosto 2021) Gol e spettacolo nel primo turno della Coppa di Germania. Tutto facile per Lipsia e Bayer Leverkusen, che battono rispettivamente Sandhausen e Lokomotive Lipsia per 4-0 (reti di Orban, Haidara, Nkunku e Szoboszlai) e 3-0 (doppietta di Demirbay e gol di Bellarabi). Vittoria e passaggio del turno anche per Stoccarda (0-6 contro la Dinamo Berlino), Augsburg (2-4 sul campo del Greifswald), Hannover (0-4 contro il Norderstedt) e Arminia Bielefeld, che batte 3-6 il Bayreuth. Cade a sorpresa il Werder Brema, che viene sconfitto per 2-0 dall’Osnabruck, che passa ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Gol e spettacolo nel primo turno delladi. Tutto facile per, che battono rispettivamente Sandhausen e Lokomotiveper 4-0 (reti di Orban, Haidara, Nkunku e Szoboszlai) e 3-0 (doppietta di Demirbay e gol di Bellarabi). Vittoria e passaggio del turno anche per Stoccarda (0-6 contro la Dinamo Berlino), Augsburg (2-4 sul campo del Greifswald), Hannover (0-4 contro il Norderstedt) e Arminia Bielefeld, che batte 3-6 il Bayreuth. Cade a sorpresa il, che viene sconfitto per 2-0 dall’Osnabruck, che passa ...

Coppa di Germania, il primo turno: in campo Stoccarda, Bayer e Dortmund

In attesa dell'inizio della Bundesliga, in scena settimana prossima, oggi in Germania in campo la DFB Pokal, la Coppa nazionale, con le partite del primo turno. In campo, tra le altre, Stoccarda, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund: h 15 BFC Dynamo - Stoccarda 0 - 6

Coppa di Germania: ok Lipsia, Bayer e Augsburg

Poker di reti del Lipsia sul campo del Sandhausen. In gol Orban, Haidara, Nkunku e Szoboszlai. Addirittura sei i gol realizzati dallo Stoccarda sul campo della Dinamo Berlino: a segno Al Ghaddioui

