Convocati Aston Villa Salernitana: debutto per Fiorillo e Bonazzoli (Di sabato 7 agosto 2021) La Salernitana ha diramato la lista dei Convocati per il match amichevole contro l’Aston Villa: debutto per i nuovi arrivati Fiorillo e Bonazzoli La Salernitana ha diramato la lista dei Convocati per il match amichevole contro l’Aston Villa. Presenti in lista anche i nuovi arrivati Vincenzo Fiorillo e Federico Bonazzoli. Portieri: Belec, Fiorillo, Russo. Difensori: Aya, Bogdan, Galeotafiore, Gyomber, Jaroszynski, Ruggeri, Sy, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Laha diramato la lista deiper il match amichevole contro l’per i nuovi arrivatiLaha diramato la lista deiper il match amichevole contro l’. Presenti in lista anche i nuovi arrivati Vincenzoe Federico. Portieri: Belec,, Russo. Difensori: Aya, Bogdan, Galeotafiore, Gyomber, Jaroszynski, Ruggeri, Sy, ...

Salernitana, i convocati per l'amichevole con l'Aston Villa Salerno . Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Aston Villa e Salernitana. I granata scenderanno in campo alle 15 (ora italiana) presso il Villa Park di Birmingham. La partita si svolgerà a porte chiuse.

