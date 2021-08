Conte presidente del M5S | gli elettori hanno detto SI

(Di sabato 7 agosto 2021) Si è conclusa ieri sera la votazione sulla piattaforma SkyVote per la conferma dell’elezione dicomedel M5S.votato più della metà degli aventi diritto al voto eraggiunge il 92,8% dei consensi. Lo ha annunciato Crimi e subito dopo il neoha diffuso un video di ringraziamento Come si

All'indomani del voto che lo ha fattodel Movimento 5 Stelle (con il 92,8% delle preferenze), Giuseppeinaugura la nuova l'investitura, "ottenuta da questa amplissima partecipazione degli iscritti", con una promessa: che ...Ildella Repubblica lo aveva chiamato per questo sei mesi fa affidandogli la scommessa ... vaccinazione, contrasto alla pandemia, riorganizzazione di una macchina, quella del2, il cui ...Giuseppe Conte è stato eletto presidente del Movimento 5 Stelle con il 92,8% delle preferenze. Dei 115.130 aventi diritto, hanno votato, nell'arco di 48 ore sulla piattaforma Skyvote, in 67.064: di qu ...Ieri sera è arrivata l'ufficialità di Conte Presidente del M5S. L'annuncio di Crimi e le prime parole del neo presidente in un video.