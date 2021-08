Conte eletto presidente Movimento 5 stelle con 62.242 voti (Di sabato 7 agosto 2021) Giuseppe Conte è stato eletto presidente del Movimento 5 stelle. Alla consultazione online sulla piattaforma Skyvote, ha comunicato il presidente del Comitato di Garanzia M5S Vito Crimi in diretta su Facebook, hanno preso parte 67.064 iscritti su 115.130 aventi diritto. Hanno votato a favore dell’elezione 62.242, mentre i voti contrari sono stati 4.822. “I risultati parlano da soli, e proclamo eletto Giuseppe Conte primo presidente del Movimento 5 stelle”, aggiunge Crimi. “Ce la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 agosto 2021) Giuseppeè statodel. Alla consultazione online sulla piattaforma Skyvote, ha comunicato ildel Comitato di Garanzia M5S Vito Crimi in diretta su Facebook, hanno preso parte 67.064 iscritti su 115.130 aventi diritto. Hanno votato a favore dell’elezione 62.242, mentre icontrari sono stati 4.822. “I risultati parlano da soli, e proclamoGiuseppeprimodel”, aggiunge Crimi. “Ce la ...

