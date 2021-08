Consumi culturali in lieve recupero, in crisi gli eventi live (Di sabato 7 agosto 2021) Leggero recupero per i Consumi di beni e servizi culturali che sono passati dai circa 60 euro di spesa media mensile per famiglia di dicembre 2020 ai quasi 70 euro di giugno 2021 (+17%). Ma la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 7 agosto 2021) Leggeroper idi beni e serviziche sono passati dai circa 60 euro di spesa media mensile per famiglia di dicembre 2020 ai quasi 70 euro di giugno 2021 (+17%). Ma la ...

Advertising

solospettacolo : Consumi culturali in lieve recupero, in crisi gli eventi live - iconanews : Consumi culturali in lieve recupero, in crisi gli eventi live - giornaleradiofm : Approfondimenti: Consumi culturali in lieve recupero, in crisi gli eventi live: (ANSA) - ROMA, 07 AGO - Leggero rec… - Confcommercio : ???????? #Consumi #culturali: negli ultimi sei mesi aumento del 17% dopo il crollo del 2020. Situazione difficile anco… - civitas_europea : Trattandosi di un governo molto attento ai numeri e ai dati economici, propongo a quanti vorranno liberamente aderi… -