Community Shield | vince il Leicester | il City di Guardiola si arrende solo su rigore

SkySport : LEICESTER-MANCHESTER CITY 1-0 Risultato finale ? ? rig. #Iheanacho (89') ? ?? COMMUNITY SHIELD ? Il Leicester vince… - DAZN_IT : 50 anni dopo, il Leicester vince il Community Shield ?? Capitan Schmeichel alza la coppa ?? #DAZN - DAZN_IT : Ultimi minuti di riscaldamento a Wembley ?? Il Community Shield è live alle 18.15 su #DAZN ?? - therealpipp : RT @Pirichello: Sapreste dirmi il filosofo Guardiola come è andato nella finale di Community Shield contro il modesto Leicester dopo aver s… - infoitsport : Leicester City-Manchester City, così il Community Shield a Wembley -

Dov'è c'è storia ci sono le 'volpi', il Leicester dei miracoli. Ancora loro come in FA Cup. Stavolta cade il Manchester City di Guardiola, sconfitto 1 - 0 nel. Decide un rigore di Iheanacho a 2' dalla fine, l'ex golden boy delle giovanili dei Citizens. E il Leicester torna a vincere la "Supercoppa d'Inghilterra" dopo 50 anni. L'ultima volta ...Il Leicester conquista il primo trofeo dell'anno in Inghilterra: la. La formazione di Rodgers, che nella scorsa stagione ha vinto l'FA Cup, a Wembley passa per 1 - 0 sui campioni d'Inghilterra del Manchester City. La prima occasione della gara arriva ...Il Leicester si aggiudica il primo trofeo inglese stagionale: battuto il City di Guardiola Il Leicester City alza al cielo il Community Shield 2021/2022. Il consueto appuntamento di agosto che vede av ...Il Leicester vince la sua seconda Community Shield battendo 1-0 il Manchester City di Guardiola. A decidere la finale di Wembley è stato Iheanacho a pochi ...