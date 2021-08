'Come un gatto in tangenziale - ritorno a Coccia di Morto', Paola Cortellesi e Antonio Albanesi accettano l'invito del sindaco di Fiumicino (Di sabato 7 agosto 2021) Penso che se facessimo qui un'anteprima, avremmo migliaia di persone', aveva detto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, intervistato da Leggo 'Ho parlato direttamente con Mario Gianani, uno dei ... Leggi su baraondanews (Di sabato 7 agosto 2021) Penso che se facessimo qui un'anteprima, avremmo migliaia di persone', aveva detto ildi, Esterino Montino, intervistato da Leggo 'Ho parlato direttamente con Mario Gianani, uno dei ...

Advertising

wakandiane : è come se ti prendessi un gatto senza pelo, si lo prendi ma fa comunque senso - CiroArmenio : @Ross92081477 Avendo un gatto come ti capisco. Buongiorno! ????? - Moreno01720679 : Il greenpass durerà come un gatto in tangenziale! #NoGreenPass - Simone99402388 : @FuoriRosaTV Questo è il problema principale , parlano parlano poi se società come la Juve non comprassero i loro g… - Succhiandiamo : RT @salvospampinato: credersi gnocca per i complimenti di un morto di figa è come sentirsi Masterchef aprendo una scatoletta di tonno a un… -