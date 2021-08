Come ottenere il Green pass senza vaccino: tutte le esenzioni nella nuova circolare (Di sabato 7 agosto 2021) Si può ottenere il anche se non si è vaccinati, se non si è guariti dal Covid e se non si è stati sottoposti a tampone. È il caso di tutte quelle persone che non possono ricevere il vaccino per motivi ... Leggi su leggo (Di sabato 7 agosto 2021) Si puòil anche se non si è vaccinati, se non si è guariti dal Covid e se non si è stati sottoposti a tampone. È il caso diquelle persone che non possono ricevere ilper motivi ...

Advertising

a_padellaro : Anche ai sostenitori più convinti della vaccinazione di massa, come chi scrive, l’abbassamento dell’obbligo vaccina… - GordonRyce : In alcuni paesi i governi stanno usando la Pandemia per ottenere potere sulla communita e come oligarchi organizzare le loro vita - Stellalucente60 : Ad oggi “non sono invece da ritenere validi gli autotest rapidi, i test salivari e i test sierologici. Questi non c… - Arianna42843157 : @aspettaaspetta No si può discutere per carità io dico la mia e dico che qualcosa ha ottenuto anche se poco ma vota… - eorachedico : molti amici, buoni voti, simpatico, carismatico, faceva buon uso delle parole, le pesava con cura e sapeva come ott… -