Come luccica l'oro di Busà. E a casa di Luigi è festa: “Avevamo un patto” (Di sabato 7 agosto 2021) Il primo mondiale lo ha vinto a 19 anni . Che fosse una predestinato papà Nello lo sapeva. Luigi Busà con la medaglia d’oro a Tokyo ha completato il suo fantastico palmares. «Luigi lo racconta spesso:... Leggi su feedpress.me (Di sabato 7 agosto 2021) Il primo mondiale lo ha vinto a 19 anni . Che fosse una predestinato papà Nello lo sapeva.con la medaglia d’oro a Tokyo ha completato il suo fantastico palmares. «lo racconta spesso:...

Advertising

Dida_ti : RT @ilva87161350: @Dedalus12470353 @PoesiaeVita @PoesiaItalia1 @DalilaBeatrice @Marty_Loca80 @AlbatrosMumma @MarcoRomildo @teuta_59 @Castel… - Dedalus12470353 : RT @ilva87161350: @Dedalus12470353 @PoesiaeVita @PoesiaItalia1 @DalilaBeatrice @Marty_Loca80 @AlbatrosMumma @MarcoRomildo @teuta_59 @Castel… - ilva87161350 : @Dedalus12470353 @PoesiaeVita @PoesiaItalia1 @DalilaBeatrice @Marty_Loca80 @AlbatrosMumma @MarcoRomildo @teuta_59… - Giulia_DeMaio : Elia #Viviani accarezza la sua medaglia di bronzo, non luccica come quella di Rio ma i suoi occhi sì. E anche i mie… - dakoia75 : @Farrah88760586 Buongiorno, la tua femminilità è come un diamante incastonato nella roccia che luccica quando è sfi… -