Colley è un nuovo giocatore dello Spezia | ufficiale | il comunicato

(Di sabato 7 agosto 2021) Ebrimaè uncalciatore: il gambiano arriva dall’Atalanta in prestito. Ildel club Ebrimaè uncalciatore. Il«Ebrima, attaccante gambiano classe 2000, arriva in prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall’Atalanta Bergamasca Calcio. Nato a Serekunda, nel Gambia occidentale, appena diciottenne ha saputo convincere gli osservatori dell’Atalanta, diventando subito uno dei pilastri della formazione Primavera orobica. ...

Ultime Notizie dalla rete : Colley nuovo

... oltre naturalmente all'argentino Juan Musso dall'Udinese, che sarà ilportiere titolare ... Rossi; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens; Miranchuk,; Piccoli. LE ...Ebrimaè ungiocatore dello Spezia. A darne l'annuncio è lo stesso club ligure che con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito ha reso noti i dettagli dell'affare con l'Atalanta: prestito ...Rinforzo per lo Spezia che si assicura Ebrima Colley. Il giocatore arriva in prestito dall'Atalanta Ebrima Colley è un nuovo giocatore dello Spezia. A darne l'annuncio è lo stesso club ligure che con ...Ebrima Colley riparte dallo Spezia: come infatti riportato dal sito degli Aquilotti, l’attaccante è un nuovo attaccante della formazione ligure. Arriva dall’Atalanta in prestito con diritto di ...