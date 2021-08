Colley allo Spezia: la foto dopo la firma (Di sabato 7 agosto 2021) Ebrima Colley è un nuovo giocatore dello Spezia. Operazione completata in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell’Atalanta. Per l’attaccante classe 2000 si tratta di una nuova opportunità in Serie A dopo la parentesi vissuta nella scorsa stagione a Verona. Eccolo nella prima foto dopo la firma in compagnia del suo agente, l’avvocato Luigi Sorrentino. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Ebrimaè un nuovo giocatore dello. Operazione completata in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell’Atalanta. Per l’attaccante classe 2000 si tratta di una nuova opportunità in Serie Ala parentesi vissuta nella scorsa stagione a Verona. Eccolo nella primalain compagnia del suo agente, l’avvocato Luigi Sorrentino. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Colley allo Sampdoria, "Cianin cianin, han faetu Zena" ... è in dirittura d'arrivo anche la cessione di Ronaldo Vieira allo Sheffield United , visto che l'... i tifosi della Sampdoria, se a partire fosse anche Omar Colley , che oltre ai gradimenti d'...

Ismajli verso Empoli, Pecini scommette su Nikolaou Così come per Kovalenko e Colley che potrebbero arrivare allo Spezia già entro la fine di questa settimana e dar manforte al gruppo di Motta sempre ridotto all'osso. Giovedì 5 agosto 2021 alle ...

Spezia, accelerata per l’attaccante Strelec Nuova offerta allo Slovan Bratislava, intanto sono in arrivo Nikolau e Mraz dall’Empoli, Kovalenko, Colley e Reca dall’Atalanta ...

