Clint Eastwood | Cry Macho il nuovo film western è in produzione

Clint Eastwood, alla veneranda età di 91 anni il celebre attore e regista tornerà sulle scene con la pellicola Cry Macho programmata per le sale e su HBO Max il 17 Settembre 2021. Clint Eastwood, Cry Macho la nuova pellicola del regista e attore (Foto dal web)Nel film Cry Macho l'attore diventa regista e al tempo stesso interprete con il suo ultimo film da protagonista, su schermo verrà illustrata una ex star di rodeo che è sulla strada per la redenzione. Il film neo-western è ispirato da ...

