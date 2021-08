Ciclismo su pista | Elisa Balsamo sta bene dopo la caduta nella Madison e disputerà l’Omnium di domani di Tokyo 2021

(Di sabato 7 agosto 2021)prenderà parte,, aldelle Olimpiadi di. L’azzurra, ieri, era stata investita durante le prime fasi dellaed era finita per terra prendendo una brutta botta. Tuttavia, era già riuscita a completare quella gara e,un confronto avvenuto oggi tra i tecnici della nazionale, si è deciso di schierarla anche al via della disciplina della quale è campionessa d’Europa in carica. L’azzurra ha ottime chance di medaglia, nel, e può coltivare anche qualche piccola speranza di oro. Le rivali ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Dell'Aquila (Taekwondo) ?? Rodini, Cesarini (Canottaggio) ?? Tamberi (Atletica) ?? Jacobs (Atletica) ?? Tita, Banti (… - rtl1025 : ???? #EliaViviani ha vinto la medaglia di bronzo nell'Omnium di #ciclismo su pista delle Olimpiadi di #Tokyo2020. A… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tokyo: ciclismo su pista, Viviani bronzo nell'Omnium - ALESSAN96222456 : @seriouslyaleks @Eurosport_IT Speriamo nel ciclismo su pista!! Sarebbe un'altra giornata consecutiva a medaglia - MichGPS : Oggi vi accompagno alla scoperta della pista ciclabile della #ValPassiria in @altoadige_info. Partenza daMerano e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo pista

Simone Consonni ed Elia Viviani alle 9.55 si giocheranno la finale della Madison , la specialità americana delsu. Entrambi sono già arrivati a medaglia nella trentaduesima edizione delle Olimpiadi , in scena a Tokyo . Il primo era parte integrante del quartetto che non solo ha vinto l'oro, ma ...Commenta per primo Quattordicesima e penultima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo. Calcomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti di oggi.su: alle ore 9.55 Elia Viviani e Simone Consonni gareggiano in coppia nell'Americana. Calcio : alle ore 13.30 si gioca la finale maschile per l'oro tra Brasile e Spagna . Ginnastica ...Tokyo 2020, tutti i risultati delle finali e degli italiani in gara oggi, sabato 7 agosto ai Giochi Olimpici in Giappone.Elisa Balsamo prenderà parte, domani, all’Omnium delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurra, ieri, era stata investita durante le prime fasi della Madison ed era finita per terra prendendo una brutta ...