Ciampino | arrestata Maria Licciardi | mente finanziaria dell' Alleanza di Secondigliano

(Di sabato 7 agosto 2021), 7 agosto 2021 " Era diretta in Spagna, precisaa Malaga , per andare a trovare la figlia e per curare gli "affari di famiglia", la 70enne ritenuta dalla Procura di ...

La donna è stata fermata stamattina all'aeroporto romano didai carabinieri del Ros. I militari si sono avvicinati mentre stava per consegnare il bagaglio da imbarcare sull'aereo. Insieme a ...Maria Licciardi: in manette la boss di Secondigliano Era considerata la mente del clan Licciardi, uno dei più potenti di Secondigliano , Maria Licciardi, superboss e mano dietro ...Arrestata questa mattina all’aeroporto di Ciampino Maria Licciardi, ritenuta dalla Dda di Napoli capo dell’omonimo clan e figura di vertice del cartello camorristico chiamato Alleanza di Secondigliano ...Maria Licciardi era sul punto di prendere un volo diretto a Malaga da Ciampino per andare a trovare la figlia e per curare degli affari ...