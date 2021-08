Che meraviglia il ritrovamento dei manoscritti di Céline rubati nel 1944 (Di sabato 7 agosto 2021) I celinomani, anche quelli più romantici, avevano perso le speranze: i manoscritti inediti di Louis-Ferdinand Céline, scomparsi nel 1944, o meglio rubati allo scrittore francese nel suo appartamento di Montmartre quando fuggì in Germania in seguito alla liberazione della Francia, sono stati inghiottiti dalla storia, non riappariranno mai più. E invece, in circostanze degne di un romanzo poliziesco, è avvenuta la resurrezione di questi archivi dal valore inestimabile, migliaia di pagine scritte a mano da Céline e consegnate da un misterioso personaggio al critico teatrale ed ex giornalista di Libération ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 agosto 2021) I celinomani, anche quelli più romantici, avevano perso le speranze: iinediti di Louis-Ferdinand, scomparsi nel, o meglioallo scrittore francese nel suo appartamento di Montmartre quando fuggì in Germania in seguito alla liberazione della Francia, sono stati inghiottiti dalla storia, non riappariranno mai più. E invece, in circostanze degne di un romanzo poliziesco, è avvenuta la resurrezione di questi archivi dal valore inestimabile, migliaia di pagine scritte a mano dae consegnate da un misterioso personaggio al critico teatrale ed ex giornalista di Libération ...

Advertising

FBiasin : Dalla vittoria dei #Maneskin in avanti c'è mezzo mondo che ci dà dei drogati, truffatori e disonesti. Che meravig… - domeniconaso : Si piange come per una Champions. Che meraviglia questa Olimpiade, che meraviglia lo sport. E vi prego, vi supplico… - SardoneSilvia : Ma cosa hanno fatto?!?!? Clamorosa #staffetta italiana che vince la #4x100m. Atletica da impazzire. Che meraviglia!… - 8cmlargeass : @snglo01 @mecsalope28 Che meraviglia ma a Rimini non si trovano????? - LJahierEU : RT @ChrisPeverieri: #Tokio2020 | Che meraviglia! #OlympicGames #GiochiOlimpici #athletics #4x100 #Jacobs #Patta #Desalu #Tortu https://t.c… -