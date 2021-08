Che cuoche, le nonne del mondo! (Di sabato 7 agosto 2021) Ricetta e foto tratte da “Grand Dishes” di Anastasia Miari e Iska Lupton (Unbound) INGREDIENTI X 4: 2 barbabietole crude di medie dimensioni 2 cucchiai di senape russa (o di Digione) 8 fettine di pane nero foglie di lattuga 240 g aringhe in salamoia 1 manciata di aneto fresco finemente tritato Procedimento In una casseruola fate bollire abbondante acqua e ponetevi le barbabietole, abbassate la fiamma, coprite e cuocete per circa un’ora, o finché riuscite a infilarvi agevolmente un coltello. Tirate fuori dall’acqua, lasciate raffreddare per 10 minuti, poi pelate, grattugiate e versate le barbabietole in una ciotola. Eliminate l’acqua in eccesso e versate la mostarda. ... Leggi su iodonna (Di sabato 7 agosto 2021) Ricetta e foto tratte da “Grand Dishes” di Anastasia Miari e Iska Lupton (Unbound) INGREDIENTI X 4: 2 barbabietole crude di medie dimensioni 2 cucchiai di senape russa (o di Digione) 8 fettine di pane nero foglie di lattuga 240 g aringhe in salamoia 1 manciata di aneto fresco finemente tritato Procedimento In una casseruola fate bollire abbondante acqua e ponetevi le barbabietole, abbassate la fiamma, coprite e cuocete per circa un’ora, o finché riuscite a infilarvi agevolmente un coltello. Tirate fuori dall’acqua, lasciate raffreddare per 10 minuti, poi pelate, grattugiate e versate le barbabietole in una ciotola. Eliminate l’acqua in eccesso e versate la mostarda. ...

