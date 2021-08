Centro, domani Il punto di vista di Follini: “Primato cattolici in politica è stata eccezione” (Di sabato 7 agosto 2021) Si interroga sul Primato dei cattolici nella politica italiana Marco Follini nel consueto ‘punto di vista’ che sarà pubblicato domani alle 10 in agenzia e sul sito Adnkronos. Partendo dall’analisi di quello che è stata la Dc, Follini esamina l’attuale ribollire del mondo cattolico, che però, dice, “si ferma sulla soglia di un impegno politico comune”. In fondo, ragiona, “il Primato dei cattolici nella politica italiana è stato pur sempre un’eccezione. E se anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021) Si interroga suldeinellaitaliana Marconel consueto ‘di’ che sarà pubblicatoalle 10 in agenzia e sul sito Adnkronos. Partendo dall’analisi di quello che èla Dc,esamina l’attuale ribollire del mondo cattolico, che però, dice, “si ferma sulla soglia di un impegno politico comune”. In fondo, ragiona, “ildeinellaitaliana è stato pur sempre un’. E se anche ...

