C’è anche l’ufficialità, Schiattarella lascia il Benevento e passa al Parma (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nessuna sorpresa. Pasquale Schiattarella saluta dopo due anni il Benevento e si accasa al Parma. Il centrocampista di Mugnano di Napoli ha svolto le visite mediche con il club ducale e, in attesa dei comunicati dei due club, è stata la Lega di serie B ad anticipare il buon esito della trattativa. L’ormai ex giallorosso lascia il Sannio dopo aver totalizzato 54 presenze con la maglia della Strega e aver realizzato una sola rete, nel pareggio per 1 a 1 contro la Lazio al “Ciro Vigorito“, ma soprattutto dopo aver conquistato la seconda promozione in massima serie ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nessuna sorpresa. Pasqualesaluta dopo due anni ile si accasa al. Il centrocampista di Mugnano di Napoli ha svolto le visite mediche con il club ducale e, in attesa dei comunicati dei due club, è stata la Lega di serie B ad anticipare il buon esito della trattativa. L’ormai ex giallorossoil Sannio dopo aver totalizzato 54 presenze con la maglia della Strega e aver realizzato una sola rete, nel pareggio per 1 a 1 contro la Lazio al “Ciro Vigorito“, ma soprattutto dopo aver conquistato la seconda promozione in massima serie ...

