Castrovilli: «Fiorentina anno zero. Su Italiano e la vittoria dell'Europeo…»

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club viola

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è stato intervistato dai canali ufficiali del club viola. Ecco cosa ha detto:

FIORENTINA – «Appena arrivato qui ho provato belle sensazioni. Penso che sia l'anno zero per tutti, non vediamo l'ora di ricominciare. Di Italiano mi avevano già parlato molto bene: ha un gioco che a me piace molto e che rispecchia un po' la Nazionale».

EUROPEO – «Ancora non realizzo il tutto ma ...

