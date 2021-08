Cara Cartabia, spieghi la riforma e si difenda dai giudizi triviali ricevuti (Di sabato 7 agosto 2021) Ci sono giudizi opposti sulla riforma della giustizia, sia pure opposti alla maniera del mezzo pieno e mezzo vuoto come dopo il compromesso di un compromesso. Sembrano ora affidati alla verifica dei fatti. Ma c’è un capitolo compiuto che esigerebbe subito un bilancio. Una campagna molteplice ha additato la riforma cosiddetta Cartabia, così come era stata accettata dall’intera maggioranza (dopo essere passata dal presidente emerito della Consulta Lattanzi al sottosegretario Sisto, o dal ragionevole recupero della prescrizione all’improcedibilità, e così via) come un regalo alla mafia e ai delinquenti in genere. ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 agosto 2021) Ci sonoopposti sulladella giustizia, sia pure opposti alla maniera del mezzo pieno e mezzo vuoto come dopo il compromesso di un compromesso. Sembrano ora affidati alla verifica dei fatti. Ma c’è un capitolo compiuto che esigerebbe subito un bilancio. Una campagna molteplice ha additato lacosiddetta, così come era stata accettata dall’intera maggioranza (dopo essere passata dal presidente emerito della Consulta Lattanzi al sottosegretario Sisto, o dal ragionevole recupero della prescrizione all’improcedibilità, e così via) come un regalo alla mafia e ai delinquenti in genere. ...

Advertising

TeneraValse : RT @francofontana43: Cara Cartabia, nella commissione spazio a chi lotta per i diritti dei detenuti Lettera aperta di numerose associazioni… - ChiranAngelgela : RT @francofontana43: Cara Cartabia, nella commissione spazio a chi lotta per i diritti dei detenuti Lettera aperta di numerose associazioni… - StefaniaFalone : RT @francofontana43: Cara Cartabia, nella commissione spazio a chi lotta per i diritti dei detenuti Lettera aperta di numerose associazioni… - francofontana43 : Cara Cartabia, nella commissione spazio a chi lotta per i diritti dei detenuti Lettera aperta di numerose associazi… - Anto_7744 : RT @CarlaKaky: Lo psicodramma dei PDocchi Contiani che accusano i dissidenti 5?? di essere renzoleghisti per l'hashtag #ConteServoDelSistem… -