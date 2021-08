Campania, bollettino del 7 agosto: il Covid torna a crescere. Aumentano i ricoveri (Di sabato 7 agosto 2021) La variante Delta fa impennare i contagi in Campania. Sono 610 i nuovi positivi nella nostra regione secondo i dati diffusi dall’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi. Quasi cento più di ieri i contagiati nonostante si sia ridotto il numero dei tamponi processati. Campania, crescono contagi e ricoveri: situazione da zona gialla A destare maggiori preoccupazioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 7 agosto 2021) La variante Delta fa impennare i contagi in. Sono 610 i nuovi positivi nella nostra regione secondo i dati diffusi dall’ultimodell’Unità di Crisi. Quasi cento più di ieri i contagiati nonostante si sia ridotto il numero dei tamponi processati., crescono contagi e: situazione da zona gialla A destare maggiori preoccupazioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

