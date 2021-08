Campania, 610 positivi su circa 8mila tamponi. Il tasso sale al 7,6% e aumentano i ricoveri (Di sabato 7 agosto 2021) L’Unità di crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia. I positivi del giorno sono 610, numero calcolato su 8.008 tamponi molecolari. Il tasso è al 7,6% contro il 6,5% di ieri. Sono 2 i deceduti nelle ultime 48 ore nella nostra regione. La situazione posti letto: 14 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri erano 13); 267 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 257). Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 14 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 agosto 2021) L’Unità di crisi della Regioneha diramato il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia. Idel giorno sono 610, numero calcolato su 8.008molecolari. Ilè al 7,6% contro il 6,5% di ieri. Sono 2 i deceduti nelle ultime 48 ore nella nostra regione. La situazione posti letto: 14 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri erano 13); 267 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 257). Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 14 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di ...

