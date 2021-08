Camorra, Maresca: Scritta altra pagina di legalità per il Paese (Di sabato 7 agosto 2021) “Complimenti ai Carabinieri del Ros per l’operazione che ha portato all’arresto di Maria Licciardi, boss del clan della Masseria Cardone e considerata figura di spicco dell’Alleanza di Secondigliano.Oggi è stata Scritta un’altra bella pagina di legalità per Napoli e per il nostro Paese. È la dimostrazione che le mafie possono e devono essere sconfitte”. Lo scrive su Facebook Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 7 agosto 2021) “Complimenti ai Carabinieri del Ros per l’operazione che ha portato all’arresto di Maria Licciardi, boss del clan della Masseria Cardone e considerata figura di spicco dell’Alleanza di Secondigliano.Oggi è stataun’belladiper Napoli e per il nostro. È la dimostrazione che le mafie possono e devono essere sconfitte”. Lo scrive su Facebook Catello, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

