Camorra: arrestata Maria Licciardi, boss dell'omonimo clan (Di sabato 7 agosto 2021) AGI - I carabinieri del Ros hanno arrestato all'aeroporto di Roma-Ciampino Maria Licciardi, a capo del clan omonimo di Secondigliano ed elemento di vertice del cartello dell'Alleanza di Secondigliano. Sorella del boss Gennaro, detta 'a piccerella per la sua statura bassa e il fisico minuto, era sfuggita a un maxi blitz nel 2019. I carabinieri del Ros hanno eseguito un provvedimento di fermo d'indiziato di delitto, emesso dalla procura di Napoli. Il clan Licciardi ha la sua roccaforte nel quartiere di Secondigliano, in località Masseria Cardone, ma ... Leggi su agi (Di sabato 7 agosto 2021) AGI - I carabinieri del Ros hanno arrestato all'aeroporto di Roma-Ciampino, a capo deldi Secondigliano ed elemento di vertice del cartello'Alleanza di Secondigliano. Sorella delGennaro, detta 'a piccerella per la sua statura bassa e il fisico minuto, era sfuggita a un maxi blitz nel 2019. I carabinieri del Ros hanno eseguito un provvedimento di fermo d'indiziato di delitto, emesso dalla procura di Napoli. Ilha la sua roccaforte nel quartiere di Secondigliano, in località Masseria Cardone, ma ...

