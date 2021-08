Camorra Arrestata Maria Licciardi | boss dell' Alleanza di Secondigliano

(Di sabato 7 agosto 2021) La donna è stata fermata all'aeroporto romano di Ciampino, dove stava per imbarcarsi su un volo per la Spagna

Advertising

fattoquotidiano : Camorra, arrestata in aeroporto a Ciampino Maria Licciardi: capo dell’omonimo clan e donna al vertice dell’Alleanza… - LaStampa : Camorra: arrestata Maria Licciardi, boss dell’omonimo clan. Fermata all’aeroporto di Ciampino - RNrollneverdie : RT @sruotolo1: #camorra oggi è nu juorn bbuono. Arrestata dai #carabinieri #marialicciardi ai vertici dell’Alleanza di #Secondigliano, il c… - Valter41271244 : RT @antimafia2000: #Camorra: arrestata Maria #Licciardi, vertice dell'Alleanza di #Secondigliano - legalizzas : RT @CapitanHarlok6: Camorra, arrestata in aeroporto a Ciampino Maria Licciardi: 'Capo dell'omonimo clan e donna al vertice dell'Alleanza ..… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra Arrestata

... all'aeroporto di Ciampino, Maria Liccardi, detta 'a peccerella, potente boss della... Era statanel 2001 e scarcerata nel 2009. Da allora, con i fratelli, gestiva la cosca che ha ...ARTICOLO -la boss Maria Licciardi: era in partenza per Malaga Aumentano i controlli Il blitz è avvenuto nel contesto di un' intensificazione dei controlli negli stabilimenti ...Era diretta in Spagna, dove vive la figlia da tempo, la 70enne Maria Licciardi, la camorrista arrestata questa mattina nei pressi dell’Aeroporto di Ciampino. I carabinieri del Ros hanno eseguito press ...Arrestata a Ciampino Maria Licciardi, per la Dda è la numero uno dell'ominino clan della camorra. Roma - La donna è stata fermata mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto in Spagna ...