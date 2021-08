Camorra, arrestata la capo clan Maria Liccardi (Di sabato 7 agosto 2021) I carabinieri del Ros hanno arrestato Maria Liccardi all’aeroporto Ciampino di Roma. La donna è ritenuto capo dell’omonimo clan della Camorra. arrestata la donna questa mattina a Roma (Via Carabinieri)Questa mattina è stata arrestata all’aeroporto Ciampino di Roma la capo clan Maria Liccardi. A cogliere di sorpresa la donna ci hanno pensato i carabinieri del Ros. Infatti Liccardi era la figura di spicco del cartello camorristico chiamato Alleanza di Secondigliano. ... Leggi su vesuvius (Di sabato 7 agosto 2021) I carabinieri del Ros hanno arrestatoall’aeroporto Ciampino di Roma. La donna è ritenutodell’omonimodellala donna questa mattina a Roma (Via Carabinieri)Questa mattina è stataall’aeroporto Ciampino di Roma la. A cogliere di sorpresa la donna ci hanno pensato i carabinieri del Ros. Infattiera la figura di spicco del cartello camorristico chiamato Alleanza di Secondigliano. ...

