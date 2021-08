Camorra, arrestata in aeroporto a Ciampino Maria Licciardi: “Capo dell’omonimo clan e donna al vertice dell’Alleanza di Secondigliano” (Di sabato 7 agosto 2021) Si stava recando in Spagna, precisamente a Malaga, per andare a trovare la figlia e per curare degli affari, Maria Licciardi, ritenuta dalla Procura di Napoli a Capo dell’omonimo clan fondato dal fratello Gennaro. La donna è stata fermata nella mattinata di sabato 7 agosto all’ aeroporto di Ciampino, a Roma, dai carabinieri del Ros. Insieme con lei, in fila, per la consegna dei bagagli, c’erano anche due accompagnatori per i quali non sono state disposte al momento misure cautelari: quando è stata circondata dai militari, Licciardi non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Si stava recando in Spagna, precisamente a Malaga, per andare a trovare la figlia e per curare degli affari,, ritenuta dalla Procura di Napoli afondato dal fratello Gennaro. Laè stata fermata nella mattinata di sabato 7 agosto all’di, a Roma, dai carabinieri del Ros. Insieme con lei, in fila, per la consegna dei bagagli, c’erano anche due accompagnatori per i quali non sono state disposte al momento misure cautelari: quando è stata circondata dai militari,non ha ...

