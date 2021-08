Calciomercato Serie C, Imolese: ecco Vona (Di sabato 7 agosto 2021) IMOLA - L' Imolese , in una nota, societaria, ha ufficializzato il tesseramento del difensore Edoardo Vona , classe 1996 e proveniente dal Bisceglie ma con un passato fra Cremonese , Santarcangelo , ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021) IMOLA - L', in una nota, societaria, ha ufficializzato il tesseramento del difensore Edoardo, classe 1996 e proveniente dal Bisceglie ma con un passato fra Cremonese , Santarcangelo , ...

Advertising

DiMarzio : Il #Pisa insiste per Yonatan Cohen. #Lecco, in arrivo Tordini. Tutte le news di #calciomercato di oggi - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Perugia, pressing su #Ferrarini della #Fiorentina. Questa e le altre news di giornata nel… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Cosenza, nel pomeriggio prevista la firma di #Zaffaroni - despite_qwame : RT @DiMarzio: In arrivo Pambianchi alla @virtusfranca_c - DiMarzio : In arrivo Pambianchi alla @virtusfranca_c -