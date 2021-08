Calciomercato Serie B, Ascoli: Fiorani rinnova ma va al Teramo (Di sabato 7 agosto 2021) Ascoli - L' Ascoli , in un comunicato, ha ufficializzato il rinnovo di Marco Fiorani , centrocampista classe 2002 che si è trasferito al Teramo fino al 30 giugno 2022 malgrado il suo nuovo contratto ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021)- L', in un comunicato, ha ufficializzato il rinnovo di Marco, centrocampista classe 2002 che si è trasferito alfino al 30 giugno 2022 malgrado il suo nuovo contratto ...

Cosenza in B: rinforzi da Juve, Atalanta, Fiorentina, Genoa, Lazio, Salernitana e Spezia Commenta per primo Il Cosenza ripescato in serie B sta correndo per fare la squadra: presi Boultam, Sy e forse Kristoffersen (Salernitana) e Venturi (ex Carpi), ufficiali Del Favero e Minelli (Juventus), si tratta per Gori (Fiorentina), ...

Calciomercato Serie C, Messina: Ibourahima Balde dalla Sampdoria Corriere dello Sport Calciomercato, UFFICIALE | Garritano ha firmato Questo il comunicato diramato dal club di Serie B presieduto da Maurizio Stirpe: “Il FrosinoneCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Luca Garritano. Il centrocampista classe ...

Il ritorno della Robur tra i professionisti: Siena ammesso alla Serie C L'Acn Siena 1904 srl ha appreso ufficialmente e con grande soddisfazione l'ammissione alla serie C. Si tratta di una notizia che rende orgogliosa la Società che ha sempre riposto la massima fiducia ne ...

