Calciomercato Milan, ancora il Parma per Conti? Le ultime (Di sabato 7 agosto 2021) Calciomercato Milan, Conti rimane in uscita dal Milan: tra le tante offerte ricevute non decade l’opzione ritorno al Parma Andrea Conti resta in uscita dal Milan nella corrente sessione estiva di Calciomercato. L’esterno ex Atalanta ha ancora un anno di contratto coi rossoneri che al momento chiedono cinque milioni di euro per farlo partire ma che con l’avvicinarsi della fine delle contrattazioni potrebbero anche decidere di lasciarlo andare a zero risparmiando sull’ingaggio. Parma OPZIONE PREFERITA – Tra le tante opzioni ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021)rimane in uscita dal: tra le tante offerte ricevute non decade l’opzione ritorno alAndrearesta in uscita dalnella corrente sessione estiva di. L’esterno ex Atalanta haun anno di contratto coi rossoneri che al momento chiedono cinque milioni di euro per farlo partire ma che con l’avvicinarsi della fine delle contrattazioni potrebbero anche decidere di lasciarlo andare a zero risparmiando sull’ingaggio.OPZIONE PREFERITA – Tra le tante opzioni ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Ilicic resta il primo nome per il @acmilan di #Pioli: i rossoneri hanno già l'accordo con lo slov… - DiMarzio : #Hauge dall'@acmilan all'@Eintracht, lunedì le visite mediche. E su #Pobega c'è la @sampdoria: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | Decisivo l'incontro di oggi: il @VeneziaFC_IT ha trovato l'accordo col @acmilan per l'arrivo di… - LucaDColella : RT @MilanNewsit: Sky - La Sampdoria si interessa a Pobega ma per il Milan parte solo in prestito - mirkopioltini74 : RT @DiMarzio: #Hauge dall'@acmilan all'@Eintracht, lunedì le visite mediche. E su #Pobega c'è la @sampdoria: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Juventus/ All - in su Locatelli, Pjanic arriva se parte Ramsey Il mediano ex Milan diventerebbe una colonna portante della nuova Juventus, insieme a De Ligt, Chiesa, Dybala e Kulusevski. Calciomercato Roma/ Trattative in uscita: sondaggi per Florenzi, Pedro, ...

CALCIOMERCATO INTER/ Lukaku al Chelsea, c'è l'accordo: 115 mln ai nerazzurri Calciomercato Milan/ Ilicic si avvicina, fatta per la cessione di Hauge all'Eintracht A questo punto, si attendono soltanto le comunicazioni ufficiali da parte delle due squadre per sancire il ...

Calciomercato Milan, no alla prima offerta: Massara ci riprova! MilanLive.it Calcio: Fiorentina;Franchi riapre,1.500 persone sugli spalti (ANSA) – ROMA, 07 AGO – Dopo un anno e mezzo lo stadio Franchi è tornato ad aprirsi al pubblico: l’ultima volta prima della chiusura degli impianti per pandemia era stata il 22 febbraio 2020 per la pa ...

Fiorentina: il Franchi riapre, 1.500 persone sugli spalti Dopo un anno e mezzo lo stadio Franchi è tornato ad aprirsi al pubblico: l'ultima volta prima della chiusura degli impianti per pandemia era stata il 22 febbraio 2020 per la partita di campionato Fior ...

Il mediano exdiventerebbe una colonna portante della nuova Juventus, insieme a De Ligt, Chiesa, Dybala e Kulusevski.Roma/ Trattative in uscita: sondaggi per Florenzi, Pedro, .../ Ilicic si avvicina, fatta per la cessione di Hauge all'Eintracht A questo punto, si attendono soltanto le comunicazioni ufficiali da parte delle due squadre per sancire il ...(ANSA) – ROMA, 07 AGO – Dopo un anno e mezzo lo stadio Franchi è tornato ad aprirsi al pubblico: l’ultima volta prima della chiusura degli impianti per pandemia era stata il 22 febbraio 2020 per la pa ...Dopo un anno e mezzo lo stadio Franchi è tornato ad aprirsi al pubblico: l'ultima volta prima della chiusura degli impianti per pandemia era stata il 22 febbraio 2020 per la partita di campionato Fior ...